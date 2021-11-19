Чикаго, США, , 22:23 — REGNUM Чикагский хип-хоп исполнитель Saba поделился очередным синглом под названием «Stop That», а также выложил на своем официальном YouTube-канале музыкальное видео-сопровождение к нему.

Его грядущий альбом под названием «Few Good Things» должен выйти 4 февраля. Его новый сингл спродюсирован Daoud, который также присутствовал на его предыдущем сингле «Fearmonger». «Я чувствую, что чаще всего мы позволяем нашим собственным мыслям поколебать уверенность в самих себе, прежде чем кто-либо даст свое мнение о нас. Наша собственная неуверенность очень громко звучит в наших головах, до такой степени, что мы делаем себя меньше по нашему мнению, прежде чем дать кому-либо еще шансы», — рассуждает Saba, раскрывая тему нового сингла.

«Few Good Things» станет третьим студийным альбом рэпера, он станет продолжением его предыдущей работой «Care for Me» 2018 года.