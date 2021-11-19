Рим, , 22:23 — REGNUM В Италии третьи прививки от коронавируса следовало бы делать раньше, чем через шесть месяцев после вторых, заявил в пятницу, 19 ноября, глава департамента профилактики заболеваний министерства здравоохранения Джанни Рецца.

Вакцинация от коронавируса в Италии Russian.news.cn

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Это улучшило бы эпидемиологическую ситуацию, полагает эксперт. Никаких негативных последствий не будет, подчеркнул Рецца.

По одной из версий, предлагается рекомендовать делать третьи прививки через пять месяцев после вторых, когда эффект вакцины остается более существенным.

По данным на 19 ноября, в Италии умерли 133 082 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 48 (днем ранее — на 69). Число подтвержденных носителей выросло на 10 544 (днем ранее — на 10 638). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 904 441 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 137 130 человек (на 4617 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 624 848 человек — 75,75% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.