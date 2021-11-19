Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Китай осуществлял строительство неизвестного военного объекта в морском порту Халифа от столицы Объединенных Арабских Эмиратов города Абу-Даби, сообщает 19 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведслужбах США.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению издания, около года назад была получена информация об активной деятельности Китая в порту Халифа, где ранее китайская логистическая компания COSCO Shipping создала контейнерный терминал.

После изучения спутниковых снимков этого места, спецслужбы США пришли к выводу, что Китай строит в ОАЭ военный объект.

Как сообщили источники издания, правительство ОАЭ не знало о военном назначении объекта, который КНР строит в порту.

«У ОАЭ никогда не было плана такого соглашения, мы не вели переговоров и не имели намерения разместить китайскую военную базу или аванпост любого рода», — цитирует газета слова сотрудника посольства ОАЭ в Вашингтоне.

При этом, отмечает The Wall Street Journal, представители США недавно осмотрели место строительства китайского объекта и пришли к выводу, что работы прекращены.

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