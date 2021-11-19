Скопье, , 22:34 — REGNUM В Северной Македонии 19 ноября в результате обследования 2938 образцов было выявлено 444 новых носителя коронавируса, 467 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались 11 больных COVID-19, зарегистрировано пять произошедших ранее летальных исходов.

Куманово, Северная Македония Македонец

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 211 382 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7406, 195 624 пациента выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8352.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.

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