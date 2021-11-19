Тирана, 19 ноября, 2021, 22:21 — ИА Регнум. Прокурор Кичо Нано, занимавшийся последним делом, в результате которого был вынесен смертный приговор в Албании, 19 ноября рассказал журналистам о своем опыте.

Джеймс Тиссо. Повешение Иуды. 1890

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, 29 мая 1992 года в деревне Либофша в округе Фиер братья Йосиф и Дритебард Чуко забили насмерть целую целую семью — пять человек, включая семимесячного младенца.

Преступников повесили посреди города. Приговор братьям вынес Нано. По его словам, преступники совершили убийство во время ограбления, при этом было уничтожено сразу три поколения семьи — дедушка и бабушка, их сын и невестка, а также внук. Тем не менее для 38-летнего убийцы Матео Васиу Клёдиана Чаламани пожилой юрист счел более правильным вынести наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, после убийства восьмилетнего мальчика его родственники потребовали смертного приговора для убийцы. Мальчик получил от убийцы деньги и побежал за хлебом. Когда он вернулся, он был зарублен лопатой и закопан на участке мужчины.