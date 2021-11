Лос-Анджелес, США, , 22:15 — REGNUM Американский рэпер Earl Sweatshirt вернулcя с новым синглом, записанным вместе с продюсером Black Noi$e, а также представил музыкальное видео. Визуальный ряд для сингла «2010» срежиссировал Ресуке Танзава, который также работал вместе с Navy Blue, KeiyaA, Wiki и другими. Об этом информирует портал Pitchfork.

Рэп Antonio Rull

Earl Sweatshirt в текущем году делился своими куплетами на треках «Falling Out the Sky» Арманда Хаммера, «Nobles» и «Loose Change» The Alchemist.

Лос-анджелесский рэпер в последний раз появлялся с альбомом «Feet of Clay» в 2019 году.