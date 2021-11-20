Москва, 20 ноября 2021, 00:14 — REGNUM Право незаконного перехода через границу не входит в набор универсальных прав человека. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
«Политически ангажированные комментаторы используют тему прав человека для доказательства своей правоты и, соответственно, неправоты своих оппонентов», — отметил эксперт.
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«Мы думали, Европа уважает права человека, а она, оказывается, не пускает через свои границы кого попало — какой позор!», — такие заявления мы слышим с разных сторон. Всё это имеет отношение к словесной эквилибристике, но никак не к универсальным правам человека, которые в Евросоюзе, естественно, соблюдаются» — заключил политолог.
Напомним, что на границе Белоруссии и Польши скопилось несколько тысяч уроженцев Ближнего Востока, которые пытаются пересечь границу и получить статус беженца в Германии.