Нью-Йорк, США, , 22:10 — REGNUM Rockstar Games извинилась за неудачный релиз набора улучшенных игр Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Об этом 19 ноября сообщает портал GamesRadar+.

Компьютерная игра GTA San Andreas

Разработчики признали, что ремастеры (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) GTA Trilogy не оправдали ожиданий геймеров и пообещали, что будут работать над улучшением общего состояния игр. Rockstar отметила, что «в ближайшие дни» выпустит первые патчи.

Напомним, релиз Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition состоялся 11 ноября 2021 года. Многие геймеры заявили, что игры набора не соответствуют уровню игровой индустрии 2021 года и разработчики безответственно отнеслись к реализации этого проекта. На известном рейтинговом портале Metacritic трилогия ремастеров получила оценку 0,5 балла (из 10) от рядовых пользователей.

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