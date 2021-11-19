Рим, , 22:09 — REGNUM Нет никакой вероятности нового всеобщего карантина в Италии, с таким заявлением выступил в пятницу, 19 ноября, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

Вакцинация от коронавируса в Италии Salute.gov.it

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Карантин мог бы стать реальностью, если бы граждане не делали третьи прививки от коронавируса, но этого, можно надеяться, не произойдет, отметил он.

«У нас совершенно не такая ситуация, как в Австрии или Германии. И я вполне уверен, что такой ситуации у нас не будет», — добавил Силери.

По данным на 19 ноября, в Италии умерли 133 082 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 48 (днем ранее — на 69). Число подтвержденных носителей выросло на 10 544 (днем ранее — на 10 638). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 904 441 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 137 130 человек (на 4617 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали 45 624 848 человек — 75,75% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.