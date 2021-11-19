Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Американская сторона провела продуктивные телефонные переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым и заместителем министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюем по вопросам ядерной сделки с Ираном, заявил 19 ноября спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, США, Россия и Китай «решительно согласны» восстановить действие иранской ядерной сделки.

«Этим утром состоялся очень конструктивный телефонный разговор с замглавой МИД РФ Рябковым и замглавой МИД КНР Ма. Наши три страны решительно согласны с необходимостью полного восстановления действия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)», — написал Мэлли на своей странице в Twitter.

«Мы работаем вместе над достижением этой цели через согласование наших подходов во время нашего движения к седьмому раунду переговоров», — добавил он.

Напомним, переговоры о возвращении США и Ирана в СВПД пройдут в Вене 29 ноября. По словам замглавы МИД Ирана Али Бакери-Кани, целью этих переговоров является «снятие незаконных санкций» США.

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