Пекин, , 22:06 — REGNUM Решение Литвы открыть в Вильнюсе так называемое «представительство Тайваня» подверглось жесткой критике со стороны официального Пекина. Синьхуа 19 ноября в МИД КНР охарактеризовали этот шаг как открыто нарушение принципа одного Китая, отказ от взятых на себя прибалтийской республикой политических обязательств, которые зафиксированы в совместном коммюнике об установлении дипломатических отношений.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Выразив литовскому правительству решительный протест, китайское внешнеполитическое ведомство возложило на него все последствия и указало, что Вильнюс поступил так вопреки многократным попыткам Китая отговорить его от подобных действий. Согласившись открыть тайваньское представительство, Литва попирает суверенитет и территориальную целостность Китая, грубо вмешиваясь в его внутренние дела. Пекин потребовал немедленно отозвать данное решение.

Китайская дипломатия еще раз подчеркнула, что в мире есть только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью. В заявлении МИД также содержатся предупреждения в адрес администрации Тайваня о тщетности добиться «независимости» с опорой на иностранную помощь.