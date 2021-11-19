Улан-Батор, 19 ноября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Как сообщает 19 ноября Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом Монголии, Китай по-прежнему является главным направлением монгольского экспорта, на долю которого за первые десять месяцев текущего года пришлось свыше 86% всего объема экспортных операций.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

Аналогичная тенденция сохраняется и в монгольском импорте, где на Китай приходится почти 40% всех операций. При этом отмечается, что современная Монголия имеет достаточно широкий спектр внешнеэкономических связей и поддерживает торговые отношения со 151 страной мира. Общий товарооборот Улан-Батора составил 132 млрд долларов, увеличившись по сравнению с прошлогодними показателями, более, чем на 26%.