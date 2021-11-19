Пекин, , 22:02 — REGNUM В Пекине под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна прошло совещание экономистов и предпринимателей, обсудившее экономическую ситуацию в стране. Об этом 19 ноября сообщает Синьхуа, что центральной мыслью главы правительства стало укрепление эффективности макроэкономической политики.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Помимо эпидемии коронавируса, в числе факторов риска в текущем году на совещании прозвучали сильные наводнения, быстрый рост сырьевых цен и перебои в поставках электроэнергии и угля для ТЭС.

Тем не менее, по словам Ли Кэцяна, несмотря на это, удалось достичь высоких темпов восстановления экономики; основные цели этого года, включая увеличение количества рабочих мест, еще могут быть достигнуты. Среди предложенных премьером мер выделяются дальнейшее снижение налогов и сборов, особенно в обрабатывающей промышленности, а также поощрение инноваций. Отдельное внимание было сосредоточено на энергетическом секторе и поддержки предприятий угольной генерации.

Расширение политики реформ и открытости Ли Кэцян связал с повышением жизнеспособности субъектов рынка.