Триест, Италия, 19 ноября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Если в регионах Италии эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться и там будут вводить дополнительные ограничения, они не должны касаться привитых граждан, а также тех, кто уже болел и сохранил антитела, заявил в пятницу, 19 ноября, глава конференции регионов Италии, губернатор Фриули Венеции Джулии (Триест) Массимилиано Федрига.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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«Вакцина — это наше оружие в борьбе с эпидемией, и мы должны давать его применять — гостиницам, барам, ресторанам, спортивным залам, кинотеатрам», — отметил он.

По данным на19ноября, в Италии умерли133 082человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на48(днем ранее — на69). Число подтвержденных носителей выросло на10 544(днем ранее — на10 638). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 904 441— более8% населения страны. В настоящее время заражены137 130человек (на4617больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали45 624 848человек — 75,75% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе—сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.