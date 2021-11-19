Курск, 19 ноября 2021, 21:56 — REGNUM Дом Казимира Малевича в Курске будет внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает ИА REGNUM. Такое решение было принято на первом заседании Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Курской области.

Курск
Курск
Георгий Долгопский

В состав совета вошли 11 человек: историки, краеведы, архивисты, архитекторы, преподаватели вузов, художники, представители епархии и волонтеры. Заседание совета провела председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял.

На рассмотрение были представлены два историко-культурные экспертизы в отношении здания по адресу ул. Почтовая, 17 в Курске. Большинство членов совета согласились с мнением эксперта о том, что в этом доме действительно проживал художник Казимир Малевич. В ближайшее время в областном комитете по охране объектов культурного наследия будут оформлены соответствующие документы.

Не пришли к единому мнению курские эксперты по поводу выявленного объекта культурного наследия «Заводские погреба усадьбы купца Ф.Ф. Мальцева». На следующем заседании обсуждение целесообразности включения этого объекта в реестр памятников культуры продолжится.

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