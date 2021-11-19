Курск, , 21:56 — REGNUM Дом Казимира Малевича в Курске будет внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщает ИА REGNUM. Такое решение было принято на первом заседании Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Курской области.

Курск Георгий Долгопский

В состав совета вошли 11 человек: историки, краеведы, архивисты, архитекторы, преподаватели вузов, художники, представители епархии и волонтеры. Заседание совета провела председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял.

На рассмотрение были представлены два историко-культурные экспертизы в отношении здания по адресу ул. Почтовая, 17 в Курске. Большинство членов совета согласились с мнением эксперта о том, что в этом доме действительно проживал художник Казимир Малевич. В ближайшее время в областном комитете по охране объектов культурного наследия будут оформлены соответствующие документы.

Не пришли к единому мнению курские эксперты по поводу выявленного объекта культурного наследия «Заводские погреба усадьбы купца Ф.Ф. Мальцева». На следующем заседании обсуждение целесообразности включения этого объекта в реестр памятников культуры продолжится.

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