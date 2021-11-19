Монако, 19 ноября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, в Монако на стадионе «Луи II» «Монако» в матче-открытии 14-го тура французской Лиги 1 2021/22 примет «Лилль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

Из-за дисквалификаций матч пропустят Бенуа Бадиашиле (защитник «Монако»), Александр Головин (полузащитник «Монако») и Амаду Онана (полузащитник «Лилля»).

Стартовые составы команд:

«Монако»: Нюбель, Кайо, Дисаси, Марипан, Агилар, Фофана, Тчуамени, Диоп, Мартинш, Фолланд, Бен-Йеддер.

«Лилль»: Грбич, Челик, Фонте, Джало, Мандава, Иконе, Андре, Шека, Языджы, Йылмаз, Гомес.

Бригада арбитров: Вилли Делажо | Филипп Жанне | Эрван Фенжан.

На данный момент «Монако», набрав восемнадцать очков, идет на десятой строчке в турнирной таблице Лиги 1. «Лилль» с шестнадцатью очками расположился двумя позициями ниже.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник сборной России Александр Головин сыграл в шестнадцати матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три голевые передачи.