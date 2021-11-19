Аугсбург, Германия, 19 ноября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, в Аугсбурге (Германия) на стадионе «ВВК Арена» футбольный клуб «Аугсбург» в матче двенадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 сыграет с мюнхенской «Баварией». Матч начнется в 22:30 по московскому времени.

Fcbayern.com Роберт Левандовски

Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Лассе Козловски | Гвидо Клефе | Бенедикт Кемпкес | Сорен Шторкс.

Стартовые составы команд:

«Аугсбург»: Рафал Гикевич, Роберт Гумны, Мадс Педерсен, Рис Оксфорд, Джеффри Гауэлеу, Арне Майер, Даниэль Калиджури, Яго Амарал Бордучи, Никлас Дорш, Анди Зекири, Андре Хан.

Главный тренер: Маркус Вайнцирль.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Омар Ричардс, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Леон Горецка, Марсель Забитцер, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Лерой Сане, Роберт Левандовски.

Главный тренер: Юлиан Нагельсман.

В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда сборной Польши Роберта Левандовского 23 забитых мяча в семнадцати матчах за «Баварию» во всех турнирах. Сане набрал 8+9 очков по системе гол+пас.

На данный момент «Бавария» с девятью победами и 28-ю очками идет на первой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. «Аугсбург», набрав девять очков, расположился на шестнадцатом месте в зоне вылета.