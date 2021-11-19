Вашингтон, , 21:49 — REGNUM Вопрос признания Вашингтоном легитимности афганского правительства, сформированного движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), зависит от действия этого правительства, заявил 19 ноября спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

Современный представитель меньшинства Pixabay.com

По его словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны показать примеры борьбы с терроризмом, инклюзивность нового правительства и уважение к правам меньшинств.

«Легитимность и поддержка могут быть заслужены действиями против терроризма, установлением инклюзивного правительства и уважением прав меньшинств, женщин и девочек», — сообщил Уэст на своей странице в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, войска США и их сателлитов в августе 2021 года были выведены из Афганистана после 20-летней оккупации этой страны.

*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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