Стокгольм, , 21:59 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одного. Эта информация была опубликована 19 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 110 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 188 735. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1228 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 289 691 человек старше 16 лет (85,3%), вторую — 6 992 273 (81,9%).

С начала пандемии в общей сложности 7959 человек получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.