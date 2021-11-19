Краснодар, , 21:44 — REGNUM Завтра, 20 ноября, в Краснодаре состоится центральный матч 15-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Краснодар» — «Спартак». Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Краснодар»

На матч назначена бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Помогать судье будут Владимир Минчев и Варанцо Петросян. Резервный судья — Ян Бобровский.

По итогу четырнадцати туров «Краснодар», одержав шесть побед и набрав 21 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с девятнадцатью очками расположился двумя позициями ниже.

Последний матч «Краснодара» со «Спартаком» завершился тяжелым поражением «быков» со счетом 1:6. Матч проходил 7 марта в рамках 21-го тура прошлого сезона чемпионата России.

Сегодня, 19 ноября, «Зенит» одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 5:1 и досрочно стал победителем первого круга чемпионата.