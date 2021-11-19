Рим, 19 ноября, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Оппозиционная правая партия «Братья Италии» — самая популярная среди граждан страны в возрасте до 35 лет, таковы результаты опроса Bidimedia, опубликованные в пятницу, 19 ноября.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони

«Лига» Маттео Сальвини (также правоцентристская партия) «набрала» больше всех голосов в возрастной категории от 35 до 54 лет. Леволибералы из Демократической партии пользуются самой широкой поддержкой среди граждан старше 65 лет.

В целом в Италии рейтинг всех трех упомянутых партий почти равный — по 20%.