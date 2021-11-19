Манчестер, Великобритания, , 21:37 — REGNUM 19 ноября Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан сообщило, что 12-летняя футболистка Самира Шихшабекова подписала контракт с академией «Манчестер Сити», выступающего в Английской Премьер-лиге. Шихшабекова выступает на позиции нападающего.

Также в академии «Манчестер Сити» занимается брат Шихшабековой. Самира начала заниматься футболом три года назад.

После одиннадцати матчей Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Сити», набрав 23 очка, идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата. В воскресенье, 21 ноября, «горожане» примут «Эвертон».