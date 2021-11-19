Москва, , 21:36 — REGNUM Фонд развития книжной культуры «Иркутский союз библиофилов» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и ООО «Честные выборы» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) включены 19 ноября в созданный Роскомнадзором реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента, сообщили в пресс-службе ведомства.

СМИ (сс) jarmoluk

Ведомство пояснило, что в случае с этими двумя организациями речь идёт о добросовестном выполнении их создателями требований закона. Создатели этих организаций ранее были включены в реестр иноагентов и своевременно уведомили Роскомнадзор о создании ими СМИ.

«Согласно требованиям законодательства указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые на территории РФ, подлежат обязательной маркировке», — напомнили в ведомстве.

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