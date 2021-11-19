Милан, Италия, 19 ноября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. 19 ноября издание Il Milanista сообщило, что руководство «Милана» вернется к кандидатуре 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчук в случае ухода арендованного из «Кротоне» Джуниора Мессиаса.

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Ранее сообщалось, что агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил о намерении «Аталанты» сохранить российского футболиста. Клуб из Бергамо рассчитывает на Миранчука и верит, что полузащитник способен приносить клубу пользу.

В текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в восьми матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в играх с «Вильярреалом» и «Сампдорией».