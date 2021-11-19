Токио, , 21:28 — REGNUM Геймдизайнер Хидеки Камия в очередном интервью объяснил, почему студия PlainumGames приняла решение отменить проект игры Scalebound. Об этом 19 ноября сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчик рассказал, что во время создания Scalebound студия столкнулась с проблемами, которые не могла решить в тот момент из-за неопытности. «Для PlatinumGames это было большим испытанием. Мы работали в непривычной среде. Мы вели разработку на основе «движка» Unreal, нам также не хватало необходимого ноу-хау для создания игры, основанной на онлайн-возможностях», — сказал Камия.

Геймдзайнер добавил, что тогда PlainumGames не смогла «преодолеть эту стену» и в итоге проект был отменён. «Мне очень жаль геймеров, которые её ждали, и более того, я сожалею о том, что Microsoft доверилась нам как деловому партнеру», — заявил разработчик, извинившись за произошедшее.

Напомним, в игре Scalebound геймеры должны были выступить в роли мужчины, попавшем попал в фэнтезийный мир, в котором живут драконы. Игра должна была выйти в 2017 году. Геймеры знают PlainumGames как разработчика игр NieR: Automata, Bayonetta, Astral Chain и других.

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