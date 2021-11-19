Токио, 19 ноября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Геймдизайнер Хидеки Камия в очередном интервью объяснил, почему студия PlainumGames приняла решение отменить проект игры Scalebound. Об этом 19 ноября сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчик рассказал, что во время создания Scalebound студия столкнулась с проблемами, которые не могла решить в тот момент из-за неопытности. «Для PlatinumGames это было большим испытанием. Мы работали в непривычной среде. Мы вели разработку на основе «движка» Unreal, нам также не хватало необходимого ноу-хау для создания игры, основанной на онлайн-возможностях», — сказал Камия.

Геймдзайнер добавил, что тогда PlainumGames не смогла «преодолеть эту стену» и в итоге проект был отменён. «Мне очень жаль геймеров, которые её ждали, и более того, я сожалею о том, что Microsoft доверилась нам как деловому партнеру», — заявил разработчик, извинившись за произошедшее.

Напомним, в игре Scalebound геймеры должны были выступить в роли мужчины, попавшем попал в фэнтезийный мир, в котором живут драконы. Игра должна была выйти в 2017 году. Геймеры знают PlainumGames как разработчика игр NieR: Automata, Bayonetta, Astral Chain и других.