Манчестер, Великобритания, 19 ноября, 2021, 21:28 — ИА Регнум. 28-летний фланговый атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард следующим летом покинет клуб на правах свободного агента. Руководство не намеренно продлевать контракт с футболистом из-за высокой конкуренции на его позицию. Основным претендентом на Лингарда называют «Вест Хэм», в составе которого в прошлом сезоне футболист забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи в шестнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2020/21.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Джесси Лингард

Джесси Лингард выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 июля 2014 года. Текущее соглашение футболиста с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает 28-летнего полузащитника в 22 миллиона евро.

После 11-ти туров АПЛ «Манчестер Юнайтед», набрав семнадцать очков, занимает шестое место в турнирной таблице. В субботу, 20 ноября, «красные дьяволы» сыграют с «Уотфордом».