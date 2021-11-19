Париж, , 21:22 — REGNUM 19 ноября испанское издание AS сообщило, что президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта намерен следующим летом предпринять попытку подписать 22-летнего форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

Текущее соглашение Мбаппе с парижским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. С 1 января иностранные клубы могут предлагать футболисту подписать предварительный контракт.

Основным претендентом на Килиана Мбаппе является мадридский «Реал», у которого уже есть некоторая договоренность с французским футболистом.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в шестнадцати матчах за «Пари Сен-Жермен», в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Футболист является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом команды.