Берлин, 19 ноября 2021, 21:22 — REGNUM С учётом интересов Украины и с разрешения ЕС «Северный поток — 2» — нужная для Германии вещь, заявил председатель германской Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер, пишет 19 ноября Suddeutsche Zeitung.
Вероятный претендент на пост министра финансов Германии сказал, что СП-2 надо дать шанс. Только нужно урегулировать вопрос с Брюсселем и учесть интересы Киева и «наших восточноевропейских партнёров».
Отметив, что не считает СП-2 «чисто коммерческим проектом», Линднер указал на необходимость диверсификации источников энергии, чтобы не впадать в зависимость от России.
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