Приштина, , 21:24 — REGNUM В Косово 19 ноября в результате исследования 1324 образцов выявили семь носителей коронавируса, признаны излечившимися 26 человек, за день скончался один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина Мартин Martijn Munneke

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Всего в Косово с начала пандемии был выявлен 160 981 случай заражения, не считая сербского населения края, 157 631 пациент излечился, 2981 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже месяц суточная смертность меньше 1.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения балансирует на одном уровне уже несколько недель и сейчас составляет 380.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 754 429 человек, при этом произведено уже свыше 1 602 881 инъекции вакцины.

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