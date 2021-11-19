Вашингтон, 19 ноября, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Спидраннер (человек, проходящий видеоигры на скорость) установил новый мировой рекорд в игре Titanfall 2. Об этом 19 ноября сообщает портал GamesRadar.

Обложка компьютерной игры Titanfall 2 Обложка Titanfall 2

На форум Reddit выложили 26-секундный видеоролик, в котором показано, как обладатель рекорда проходит испытание Gauntlet в начале игры всего за 10,3 секунды. Такого результата ему удалось добиться благодаря технике использования гранат.

Напомним, релиз сиквела Titanfall состоялся 28 октября 2016 года, реализацией проекта занималась студия Respawn Entertainment. Игра, выполненная в жанре шутера (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица, предлагает геймерам выступить в роли пилота «Титана» — огромного человекоподобного робота. Во время миссии персонаж может вызвать машину в случае, если наберёт нужное количество очков.