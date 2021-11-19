н.п. Долгое, 19 ноября 2021, 21:07 — REGNUM Район населённого пункта Долгое (Славяносербский район, ЛНР) попал вечером 19 ноября под обстрел ВСУ, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции республики.
Офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрей Писанеев рассказал, что 19 ноября украинские боевики подвергли обстрелу территорию ЛНР из миномётов калибра 82 мм.
Осколочное ранение ноги получила хозяйка дома, которую госпитализировали. В больнице рассказали, что жительница Долгого получила мино-взрывную травму. Пострадавшая Галина Ивановна рассказала, как всё было:
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