История вопроса

Военные действия между вооруженными силами Украины и ополченцами начались весной 2014 года после того, как Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика объявили о своей независимости от Киева по результатам народного референдума. Власти Украины не признали итоги и до сих пор настаивают на том, что ДНР и ЛНР являются частью страны.



Совокупное население ДНР и ЛНР, по оценкам, составляет около 4 млн человек. Общие потери сторон с 2014 года, по данным ООН, оцениваются до 13 тысяч погибших и до 30 тысяч раненых.