ЛНР, 19 ноября, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Район населённого пункта Долгое (Славяносербский район, ЛНР) попал вечером 19 ноября под обстрел ВСУ, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Андрей Писанеев рассказал, что 19 ноября украинские боевики подвергли обстрелу территорию ЛНР из миномётов калибра 82 мм.

Писанеев «В результате обстрела повреждена кровля хозпостройки».

Осколочное ранение ноги получила хозяйка дома, которую госпитализировали. В больнице рассказали, что жительница Долгого получила мино-взрывную травму. Пострадавшая Галина Ивановна рассказала, как всё было:

«Выходила из дома, была во дворе. Начался обстрел. Уже поняла, что очень близко и надо бежать. И тут почувствовала, что по ноге коснулось».