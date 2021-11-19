Оксана Переможенко, 19 ноября 2021, 22:02 — REGNUM Власти Соединенных Штатов обеспокоены увеличением численности российских войск на границе с Украиной. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. По словам американского политика, при необходимости США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины.

Украина и США
Украина и США
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В конце концов, мы разговариваем об этом с россиянами, напрямую говоря им о наших обеспокоенностях… Если возникнет необходимость, мы сможем найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказала она.

Заявление Квин обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Крокодил» и «Наглый». Многие вспомнили, как США уже «помогли», к примеру Грузии и Афганистану.

«Достаточно одного слова… Афганистан…» — отреагировал «а зачем».

«Мы все видели «американское обеспечение». Грузия, Афганистан и т. д.» — добавила Alisa Fox.

«Скорее выразят обеспокоенность… Ну или печеньки еще раздадут, но это не точно», — пишет Влад.

«Сейчас провокации на границе не хватает», — написал Виталий Николаевич.

«Нашей стране их обеспокоенность таким боком вылазит — мама, не горюй! С такими друзьями, как они, и врагов не надо», — отметила Соня.

«Введут новые санкции против России и запретят «Макдональдс» в «аннексированных» городах: Одессе, Киеве, Харькове», — иронизирует ММ.

Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер»
Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер»
Mil.gov.ua

«О себе побеспокойтесь! Китайцев позлите еще, получите сполна!» — пишет Chanterelle.

«Я так понимаю, что «необходимость» ещё не наступила», — смеется Alonso.

«Разговариваем об этом с россиянами, прямо говоря им о нашем беспокойстве…» — сказала Квин журналистам. Американцы все обеспечат своим беспокойством», — прокомментировал Aleks.

«Она имеет в виду той Украины, которая осталась без Крыма и Донбасса, выдыхайте», — добавил David Jones.

«Остается один немаловажный вопрос. А в границах какого года они сохранят целостность??? Если в границах при Богдане Хмельницком, то печально…» — пишет Aleksandr S.

«Грузинам тоже обещали подобное», — написал Иван С.

«Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия… Что-то мне не нравится этот список», — отреагировал Aleksandr.

«Это они так готовят почву для того, чтобы «сдать» Донбасс», — отметил Олег.

«Там же белым по черному написано: «В случае необходимости»! И «необходимости» не Украины, а США!» — добавил Павел Х.

Эвакуация афганцев из Кабула
Эвакуация афганцев из Кабула
U.S. Central Command

«Зеклоун на грани краха. Ему нужна маленькая победоносная война. Но Зеклоун не понимает, что Запад не будет затевать войну с Россией из-за Украины. Пусть Зеклоун вспомнит 2008 год и Грузию», — отреагировал Владимир Б.

«Никто Крым не сдавал, майдан дал ему право выбора, и Крым выбрал Россию», — подчеркнул Александр.

«РФ — это не Ирак и не Югославия, бомбить «стелсами» и В52… (Boeing B-52 — О. П.) города не выйдет, а «хозяева мира» пока не оккупировали Луну, чтобы не сдохнуть вместе со своими деньгами, поэтому слова посла — это треп для идиотов», — добавил Oleg O.

«Крым никто не сдавал, Крым вернулся домой! Чем раньше вы это поймете, тем проще вам будет жить в Южном федеральном округе со столицей в Киеве», — подытожил Igor S.

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