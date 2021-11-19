19 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление временной поверенной в делах США на Украине Кристины Квин о том, что власти Соединенных Штатов обеспокоены увеличением численности российских войск на границе с Украиной и при необходимости США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины.

Оксана Переможенко, , 22:02 — REGNUM Власти Соединенных Штатов обеспокоены увеличением численности российских войск на границе с Украиной. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. По словам американского политика, при необходимости США смогут найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В конце концов, мы разговариваем об этом с россиянами, напрямую говоря им о наших обеспокоенностях… Если возникнет необходимость, мы сможем найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказала она.

Заявление Квин обсудили читатели украинских телеграм-каналов «Крокодил» и «Наглый». Многие вспомнили, как США уже «помогли», к примеру Грузии и Афганистану.

«Достаточно одного слова… Афганистан…» — отреагировал «а зачем».

«Мы все видели «американское обеспечение». Грузия, Афганистан и т. д.» — добавила Alisa Fox.

«Скорее выразят обеспокоенность… Ну или печеньки еще раздадут, но это не точно», — пишет Влад.

«Сейчас провокации на границе не хватает», — написал Виталий Николаевич.

«Нашей стране их обеспокоенность таким боком вылазит — мама, не горюй! С такими друзьями, как они, и врагов не надо», — отметила Соня.

«Введут новые санкции против России и запретят «Макдональдс» в «аннексированных» городах: Одессе, Киеве, Харькове», — иронизирует ММ.

Украинский военный перед американскими автомобилями «Хаммер» Mil.gov.ua

«О себе побеспокойтесь! Китайцев позлите еще, получите сполна!» — пишет Chanterelle.

«Я так понимаю, что «необходимость» ещё не наступила», — смеется Alonso.

«Разговариваем об этом с россиянами, прямо говоря им о нашем беспокойстве…» — сказала Квин журналистам. Американцы все обеспечат своим беспокойством», — прокомментировал Aleks.

«Она имеет в виду той Украины, которая осталась без Крыма и Донбасса, выдыхайте», — добавил David Jones.

«Остается один немаловажный вопрос. А в границах какого года они сохранят целостность??? Если в границах при Богдане Хмельницком, то печально…» — пишет Aleksandr S.

«Грузинам тоже обещали подобное», — написал Иван С.

«Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия… Что-то мне не нравится этот список», — отреагировал Aleksandr.

«Это они так готовят почву для того, чтобы «сдать» Донбасс», — отметил Олег.

«Там же белым по черному написано: «В случае необходимости»! И «необходимости» не Украины, а США!» — добавил Павел Х.

Эвакуация афганцев из Кабула U.S. Central Command

«Зеклоун на грани краха. Ему нужна маленькая победоносная война. Но Зеклоун не понимает, что Запад не будет затевать войну с Россией из-за Украины. Пусть Зеклоун вспомнит 2008 год и Грузию», — отреагировал Владимир Б.

«Никто Крым не сдавал, майдан дал ему право выбора, и Крым выбрал Россию», — подчеркнул Александр.

«РФ — это не Ирак и не Югославия, бомбить «стелсами» и В52… (Boeing B-52 — О. П.) города не выйдет, а «хозяева мира» пока не оккупировали Луну, чтобы не сдохнуть вместе со своими деньгами, поэтому слова посла — это треп для идиотов», — добавил Oleg O.

«Крым никто не сдавал, Крым вернулся домой! Чем раньше вы это поймете, тем проще вам будет жить в Южном федеральном округе со столицей в Киеве», — подытожил Igor S.

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