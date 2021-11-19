Санкт-Петербург, , 21:02 — REGNUM 19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче-открытии РПЛ разгромил «Нижний Новгород» со счетом 5:1. Самым ценным игроком встречи с оценкой 10 по версии портала WhoScored был признан 24-летний бразильский фланговый нападающий Малком, отметившийся забитым мячом и двумя результативными передачами, пятью успешными обводками и одним выигранным верховым единоборством.

Малком Андрей Пронин © ИА REGNUM

В текущем сезоне Малком принял участие в десяти матчах за «Зенит» в рамках внутреннего чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Малком перешел в «Зенит» из каталонской «Барселоны» летом 2019-го года за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского нападающего составляет 22 миллиона евро.