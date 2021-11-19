Санкт-Петербург, , 21:01 — REGNUM 19 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче пятнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 одержал крупную победу над «Нижним Новгородом» со счетом 5:1. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дзюба Андрей Пронин © ИА REGNUM

Первый мяч на экваторе первого тайма забил 24-летний бразильский фланговый нападающий Малком после передачи Артема Дзюба — 1:0. Через 10 минут Дзюба удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 39-й минуте защитник гостей Алексей Козлов вернул «Нижний Новгород» в игру, однако в конце половины после удаления Петруса Бумаля Дзюба оформил дубль и похоронил надежду нижегородского клуба набрать очки — 3:1. На 59-й минуте Дзюба оформил хэт-трик — 4:1. Голевую передачу записали на Малкома. В конце матча окончательный счет установил защитник сборной России Дмитрий Чистяков — 5:1.

Желтые карточки получили Петрус Бумаль (41'), Игорь Горбунов (55'), Сердар Азмун (90+1') и Иван Миладинович (90+1'). На матче работала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Антон Кобзев и Наиль Сейфетдинов.

Составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 61'), Караваев (Оздоев, 61'), Ерохин (Азмун, 73'), Вендел (Барриос, 67'), Сантос (Сутормин, 61'), Мостовой, Дзюба.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Кечкеш, Миладинович, Козлов (Пенчиков, 73'), Юлдашев, Бумаль, Могилевец (Горбунов, 30'), Каккоев (Шарипов, 72'), Берковский (Сапета, 77'), Косарев (Масоэро, 46'), Сулейманов.

Статистика матча («Зенит"/ «Нижний Новгород»)

Удары 16/5

Удары в створ 9/3

Владение 60%/40%

Угловые 3/2

Нарушения 10/8

«Зенит», одержав десятую победу в сезоне и набрав 33 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с четырнадцатью очками остался на тринадцатой строчке в зоне вылета.