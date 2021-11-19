Лос-Анджелес, США, 19 ноября 2021, 20:55 — REGNUM Производство кинокомикса «Чёрная пантера 2» приостановлено до января 2022 года. Об этом 19 ноября сообщает портал Deadline.
Отмечается, что основной причиной приостановки съёмок является то, что травма, которую ранее получила Летиша Райт, оказалась более серьёзной, чем предполагалось и актрисе требуется дополнительное время для восстановления.
Письмо с объявлением о приостановке производства глава Marvel Кевин Файги направил актерам и членам съемочной группы. Инсайдеры сообщили, что Райт в свою очередь послала им видеообращение, в котором поблагодарила за поддержку.
Напомним, 5 ноября 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что в августе 2021-го Летиша Райт травмировалась на съёмках сиквела «Чёрной пантеры»: актриса получила перелом плечевой кости и сотрясение мозга. Тогда студия Marvel заявила, что травма Райт не повлияет на график съёмок.
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