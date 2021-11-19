Лос-Анджелес, США, 19 ноября, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Производство кинокомикса «Чёрная пантера 2» приостановлено до января 2022 года. Об этом 19 ноября сообщает портал Deadline.

Постер х/ф «Чёрная пантера», реж. Райан Куглер, США, 2018

Отмечается, что основной причиной приостановки съёмок является то, что травма, которую ранее получила Летиша Райт, оказалась более серьёзной, чем предполагалось и актрисе требуется дополнительное время для восстановления.

Письмо с объявлением о приостановке производства глава Marvel Кевин Файги направил актерам и членам съемочной группы. Инсайдеры сообщили, что Райт в свою очередь послала им видеообращение, в котором поблагодарила за поддержку.

Напомним, 5 ноября 2021 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что в августе 2021-го Летиша Райт травмировалась на съёмках сиквела «Чёрной пантеры»: актриса получила перелом плечевой кости и сотрясение мозга. Тогда студия Marvel заявила, что травма Райт не повлияет на график съёмок.