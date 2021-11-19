Москва, , 23:40 — REGNUM Проникновение НАТО на Украину имеет смысл только в контексте отношения альянса с Россией. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия многократно подчёркивала, что будет вынуждена идти на довольно жёсткие ответные шаги», — заявил эксперт.

«Собственно, развитие того же «восточного фланга» НАТО уже привело к существенным ответным мерам», — отметил Неменский.

«Но в отношении Украины Москва говорит о наличии «красных линий», и пока что я не вижу условий для того, чтобы Запад решился на их пересечение», — подчеркнул Неменский.

«Впрочем, начало масштабной гражданской войны на Украине может их создать, но это не будет ни в интересах России, ни в интересах Запада» — заключил эксперт.

Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел, заявил о том, что пока нашей стране не даны гарантии безопасности, Россия будет разговаривать с НАТО, ЕС и США на языке «красных линий».