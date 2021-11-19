Москва, 19 ноября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Проникновение НАТО на Украину имеет смысл только в контексте отношения альянса с Россией. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Россия многократно подчёркивала, что будет вынуждена идти на довольно жёсткие ответные шаги», — заявил эксперт.

«Собственно, развитие того же «восточного фланга» НАТО уже привело к существенным ответным мерам», — отметил Неменский.

«Но в отношении Украины Москва говорит о наличии «красных линий», и пока что я не вижу условий для того, чтобы Запад решился на их пересечение», — подчеркнул Неменский.

«Впрочем, начало масштабной гражданской войны на Украине может их создать, но это не будет ни в интересах России, ни в интересах Запада» — заключил эксперт.

Напомним, что президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства иностранных дел, заявил о том, что пока нашей стране не даны гарантии безопасности, Россия будет разговаривать с НАТО, ЕС и США на языке «красных линий».