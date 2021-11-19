Лондон, 19 ноября, 2021, 20:44 — ИА Регнум. 30-летний форвард «Арсенала» и экс-нападающий сборной Франции по футболу Александр Ляказетт покинет лондонский клуб в конце сезона. 19 ноября главный тренер «канониров» Микель Артета сообщил, что руководство клуба пока не собирается продлевать с французом контракт, который истекает 30 июня 2022 года.

Chensiyuan Александр Ляказетт

В текущем сезоне Александр Ляказетт принял участие в девяти матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ляказетт перешел в «Арсенал» 5 июля 2017 года из «Лиона». Лондонский клуб заплатил за трансфер футболиста 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость французского нападающего составляет 22 миллиона евро.