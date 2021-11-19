Москва, , 23:27 — REGNUM Проникновение НАТО на Украину имеет смысл только в контексте отношения альянса с Россией. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия оказывает влияние на военное освоение странами Альянса территории Украины, и это естественно, ведь сам этот процесс имеет смысл только для отношений между ней и Западом», — заявил эксперт.

«И понятно, что её открытое неприятие этого проникновения сильно его тормозит», — отметил Неменский.

«Ожидать какой-либо иной позиции Москвы в этом вопросе невозможно», — заключил политолог.

Напомним, что в последнее время отношения между альянсом и Россией обострились, особенно после отзыва аккредитации восьми российских сотрудников миссии при НАТО в Брюсселе.