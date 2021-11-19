Минск, , 20:43 — REGNUM От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко поздравил князя Монако Альбера II с национальным праздником, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Руководитель постсоветской республики отметил, что «2021 год — особенный для Белоруссии и Монако: страны празднуют первую, пусть пока и небольшую юбилейную дату — пятилетие установления дипломатических отношений, помня при этом, что хроника взаимодействия между ними уходит глубоко в историю».

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В своём поздравлении Лукашенко сообщил правителю Монако, что за непродолжительное время дипломатических отношений «мы уже добились некоторых успехов, многое еще предстоит сделать в будущем». Он поведал, что «сотрудничество между двумя странами всегда основывалось на принципах уважения, доверия, заинтересованности в реализации взаимовыгодных проектов в экономической и гуманитарной сферах».

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