Москва, 19 ноября 2021, 23:48 — REGNUM Украину НАТО будет использовать и дальше, все возможности у руководства альянса для этого наличествуют и сейчас. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
«В принципе вступление Украины в НАТО — это вопрос не освоения натовской военной машиной территории Украины, а вопрос придания Украине членских прав в Альянсе», — пояснил эксперт.
«В этом ей и далее будут отказывать», — отметил Неменский.
Напомним, что руководство НАТО неоднократно делало заявления, направленные на поддержку Украины в её противостоянии с Россией.