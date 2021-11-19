Москва, 19 ноября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Украину НАТО будет использовать и дальше, все возможности у руководства альянса для этого наличествуют и сейчас. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«В принципе вступление Украины в НАТО — это вопрос не освоения натовской военной машиной территории Украины, а вопрос придания Украине членских прав в Альянсе», — пояснил эксперт.

«В этом ей и далее будут отказывать», — отметил Неменский.

Олег Неменский «Всё, что членам НАТО нужно от этого государства, они уже имеют или могут получить в будущем при первом желании. Так что в реальности говорить о членстве можно только ради информационного эффекта, который иногда очень нужен Киеву».

Напомним, что руководство НАТО неоднократно делало заявления, направленные на поддержку Украины в её противостоянии с Россией.