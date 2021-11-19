Москва, 19 ноября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Украина не совсем адекватно воспринимает совершенно рядовые и общеизвестные сентенции о работе НАТО. Об этом 19 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина в НАТО

«Всё, что может НАТО сделать для Украины — это иногда повторять общеизвестные и привычные сентенции о принципах работы организации», — заявил эксперт.

«Зато на Украине их каждый раз воспринимают как какой-то намёк на нечто большее и начинают танцевать гопак в предвкушении светлого будущего. На потеху как НАТО, так и России», — пояснил Неменский.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно делал заявления в поддержку Украины, а также о том, что на вступление Украины в состав НАТО не сможет влиять ни одна из внешних сил, включая Россию.