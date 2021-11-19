Нью-Йорк, США, , 20:38 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Discovery Plus анонсировал двухсерийный документальный фильм про историю отношений Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Об этом 19 ноября сообщает портал Screen Rant.

Эмбер Хёрд и Джонни Депп. 2015 GabboT

Картина будет называться «Джонни против Эмбер», её авторы хотят рассказать зрителям о распаде брака голливудских звёзд и последующих событиях, которые привели Деппа и Хёрд в зал суда. Они отметили, что попытаются показать в фильме точки зрения обеих сторон конфликта.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Хёрд встретились на съёмках романтической комедии «Ромовый дневник», которая вышла на большие экраны в 2011 году. Пара сыграла свадьбу в феврале 2015 года, однако уже в мае 2016-го Хёрд подала на развод.

Впоследствии актриса обвинила бывшего супруга в том, что он применял к ней насилие. В феврале 2020-го в сеть выложили аудиозаписи, на которых Хёрд заявляет, что никто не поверит в то, что в действительности это она позволяет себе применять физическое насилие по отношению Деппу.

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