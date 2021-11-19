Вашингтон, , 20:38 — REGNUM Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после пребывания под наркозом, сообщила 19 ноября официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она уточнила, что президент США проходил медицинский осмотр, часть процедур которого проводилась под наркозом.

«Президент в хорошем расположении духа и сейчас вернулся к своим обязанностям», — рассказала Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Байден временно передал свои полномочия вице-президенту США Камале Харрис, так как отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд на плановый медицинский осмотр.

Это первый случай временной передачи полномочий вице-президенту с начала работы администрации Байдена, и первым случаем передачи президентских полномочий темнокожей женщине.

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