Вашингтон, 19 ноября, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вернулся к исполнению своих обязанностей после пребывания под наркозом, сообщила 19 ноября официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Она уточнила, что президент США проходил медицинский осмотр, часть процедур которого проводилась под наркозом.

«Президент в хорошем расположении духа и сейчас вернулся к своим обязанностям», — рассказала Псаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Байден временно передал свои полномочия вице-президенту США Камале Харрис, так как отправился в госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд на плановый медицинский осмотр.

Это первый случай временной передачи полномочий вице-президенту с начала работы администрации Байдена, и первым случаем передачи президентских полномочий темнокожей женщине.