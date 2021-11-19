Бишкек, , 20:37 — REGNUM В Киргизии за 10 месяцев 2021 года фермерские хозяйства произвели более 1,7 млн тонн молока. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства республики сегодня, 19 ноября.

Молоко manolofranco

Таким образом удалось перекрыть потребности населения в молочной продукции более чем в 1,9 раза. То есть, в стране нет дефицита сырого молока и обработанной молочной продукции.

Также стало известно том, что с начала текущего года Киргизия продала за рубеж свыше 31,9 тысячи тонн молока и молочной продукции. В то же время в республику завезли из других стран свыше 10,8 тысячи тонн молочной продукции.

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