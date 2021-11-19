Бишкек, 19 ноября 2021, 20:37 — REGNUM В Киргизии за 10 месяцев 2021 года фермерские хозяйства произвели более 1,7 млн тонн молока. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства республики сегодня, 19 ноября.
Таким образом удалось перекрыть потребности населения в молочной продукции более чем в 1,9 раза. То есть, в стране нет дефицита сырого молока и обработанной молочной продукции.
Также стало известно том, что с начала текущего года Киргизия продала за рубеж свыше 31,9 тысячи тонн молока и молочной продукции. В то же время в республику завезли из других стран свыше 10,8 тысячи тонн молочной продукции.
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